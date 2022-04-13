Італійський виробник кави Lavazza та Сarte Noire йде з ринку Росії
Бренд Lavazza оголосив, що призупиняє всю свою діяльність в РФ
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
Також компанія вирішила тимчасово припинити дистрибуцію продукції в Україні.
У Lavazza зазначили, що їй довелося зіткнутись з "надзвичайно складним і багатим на виклики" 2022 роком через зростання цін на сировину.
"Насамперед зелена кава, а також упаковка, електроенергія, логістика і ризики, пов’язані з драматичною геополітичною ситуацією", - заявив виконавчий директор Антоніо Баравалле.
Підвищення цін в основному було пов’язано з проблемами глобального ланцюга поставок і збитками, спричиненими погодними явищами, додала компанія.
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