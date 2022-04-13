Італійський виробник кави Lavazza та Сarte Noire йде з ринку Росії

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Також компанія вирішила тимчасово припинити дистрибуцію продукції в Україні.

У Lavazza зазначили, що їй довелося зіткнутись з "надзвичайно складним і багатим на виклики" 2022 роком через зростання цін на сировину.

"Насамперед зелена кава, а також упаковка, електроенергія, логістика і ризики, пов’язані з драматичною геополітичною ситуацією", - заявив виконавчий директор Антоніо Баравалле.

Підвищення цін в основному було пов’язано з проблемами глобального ланцюга поставок і збитками, спричиненими погодними явищами, додала компанія.

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