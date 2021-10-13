Італійця не прийняли в двох лікарнях Чернівецької області: він помер дорогою до третьої
У Чернівецькій області в машині "швидкої" помер громадянин Італії
Про це Укрінформу розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв.
"Сьогодні вранці машина швидкої допомоги виїхала у Сторожинець на виклик до 72-річного італійця. У нього було ускладнення хронічного захворювання. У Сторожинецькій районній лікарні відмовились прийняти хворого. Медики пояснили, що у них немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без COVID-19", - сказав Єленєв.
За його словами, після цього "швидка" поїхала у Чернівецьку обласну клінічну лікарню, там також місця у реанімації були відсутні.
"Далі наші медики направилися до лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. По дорозі туди пацієнт помер", - додав директор.
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