Італійця не прийняли в двох лікарнях Чернівецької області: він помер дорогою до третьої

Про це Укрінформу розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв.

"Сьогодні вранці машина швидкої допомоги виїхала у Сторожинець на виклик до 72-річного італійця. У нього було ускладнення хронічного захворювання. У Сторожинецькій районній лікарні відмовились прийняти хворого. Медики пояснили, що у них немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без COVID-19", - сказав Єленєв.

За його словами, після цього "швидка" поїхала у Чернівецьку обласну клінічну лікарню, там також місця у реанімації були відсутні.

"Далі наші медики направилися до лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. По дорозі туди пацієнт помер", - додав директор.