Іванківський музей внесли в список першочергових об’єктів для відбудови
Іванківський районний історико-краєзнавчий музей, у якому експонувались роботи Марії Примаченко, внесли у перелік об'єктів для відбудови та шукають підтримки у міжнародних партнерів
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
"Іванківський музей в першу чергу внесли в список об’єктів для відбудови на платформі https://restore.mkip.gov.ua і активно шукаємо міжнародних партнерів, які візьмуть об'єкт під свій патронаж для відбудови", - сказав він.
Міністр повідомив, що Іванківський район був в окупації 36 днів. Росіян вдарили по музею 4 ракетами, вони були скеровані саме в ту залу, де експонувались роботи Примаченко. Попередньо працівники музею заховали всі 14 картин.
"25 лютого росіяни направили в нього 4 ракети, саме в ту залу, де експонувались роботи нашої художниці. Тобто, це такий самий спланований удар по нашій національній ідентичності, як завжди. На щастя, працівники музею попередньо сховали всі 14 картин, а коли почалась пожежа - ризикуючи життям, витягнули їх зі зруйнованої будівлі, що палала", - повідомив Ткаченко.
- 27 лютого у селі Іванкові Київської області тривали запеклі бої, внаслідок яких було знищено місцевий музей з творами Марії Приймаченко.
- 28 лютого журналістка Таня Гончарова повідомила, що селяни винесли картини з палаючого музею.
- З початку повномасштабної війни російські окупанти зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам'яток. Такі дані станом на 10 червня опублікувало Міністерство культури.
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