Інформацію опублікували в telegram.

"Ми продовжуємо фіксувати злочини росіян проти нашої культурної спадщини. Станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 епізодів", - йдеться у повідомленні.

142 серед цих пам'яток – релігійні споруди, 51 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об’єктів культурної спадщини. Серед них:

21 пам’ятка національного значення;

91 – місцевого значення;

7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Також росіяни знищили 42 меморіальних пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст., Від обстрілів постраждали 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек.

"Портрет нашого ворога абсолютно зрозумілий - варвари", - додають у Мінкульті.

У селі Іванкові Київської області, в неділю, 27 лютого, тривали запеклі бої, внаслідок яких було знищено місцевий музей з творами Марії Приймаченко.

24 березня на Київщині окупанти знищили старовинну дерев’яну церкву.

7 травня росіяни знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.

13 травня внаслідок ракетних ударів окупантів в Одесі постраждала пам'ятка архітектури XIX століття. У Воронцовському палаці вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.

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