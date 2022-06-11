"Портрет нашого ворога - варвари": у Мінкульті назвали кількість зруйнованих пам'яток
З початку повномасштабної війни російські окупанти зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам'яток. Такі дані станом на 10 червня опублікувало Міністерство культури
Інформацію опублікували в telegram.
"Ми продовжуємо фіксувати злочини росіян проти нашої культурної спадщини. Станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 епізодів", - йдеться у повідомленні.
142 серед цих пам'яток – релігійні споруди, 51 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.
Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об’єктів культурної спадщини. Серед них:
- 21 пам’ятка національного значення;
- 91 – місцевого значення;
- 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
Також росіяни знищили 42 меморіальних пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст., Від обстрілів постраждали 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек.
"Портрет нашого ворога абсолютно зрозумілий - варвари", - додають у Мінкульті.
- У селі Іванкові Київської області, в неділю, 27 лютого, тривали запеклі бої, внаслідок яких було знищено місцевий музей з творами Марії Приймаченко.
- 24 березня на Київщині окупанти знищили старовинну дерев’яну церкву.
- 7 травня росіяни знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.
- 13 травня внаслідок ракетних ударів окупантів в Одесі постраждала пам'ятка архітектури XIX століття. У Воронцовському палаці вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.
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