Івано-Франківський осередок "Голосу" вийшов з партії у повному складі
Увесь Івано-Франківський міський осередок заявив про вихід з партії "Голос"
Про це йдеться у заяві організації на Facebook.
Там звинуватили лідерку партії Кіру Рудик в узурпації влади.
"Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з партії", - заявили у осередку.
У організації вважають, що "керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями"
"Це не означає, що ми припиняємо свою роботу. Кожен з нас буде робити все можливе задля розбудови і процвітання нашого міста, краю та України", - підсумували партійці.
- Семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.
- Голова Івано-Франківського осередку партії "Голос" Володимир Тищенко оголосив про вихід з партії.
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