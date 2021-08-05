Івано-Франківський осередок "Голосу" вийшов з партії у повному складі

Про це йдеться у заяві організації на Facebook.



Там звинуватили лідерку партії Кіру Рудик в узурпації влади.



"Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з партії", - заявили у осередку.



У організації вважають, що "керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями"



"Це не означає, що ми припиняємо свою роботу. Кожен з нас буде робити все можливе задля розбудови і процвітання нашого міста, краю та України", - підсумували партійці.

Семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.

Голова Івано-Франківського осередку партії "Голос" Володимир Тищенко оголосив про вихід з партії.