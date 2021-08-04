Голова Івано-Франківського осередку "Голосу" вийшов з партії

Про це він написав у Facebook.



Він заявив, що як делегат з’їзду, не підтримав ні виключення з партії частини нардепів, ні зміни до статуту.

"Після з’їзду Рудик зателефонувала. Сказала, що бачила на камерах відеоспостереження, що я голосував не так, як треба. Мовляв, я був зобов’язаний голосувати так, як вона сказала, а не так, як мені хочеться", - написав Тищенко.



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Він додав, що відмовляється брати участь у процесах, які відбуваються вже в "кишеньковій партії".

Семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.