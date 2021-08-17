Із 26 серпня чеський Leo Express відновлює перевезення в Україну
Приватний чеський перевізник Leo Express із 26 серпня відновлює рейси з Праги до Ужгорода і Мукачева, вони будуть комбінованими (автобусами та потягами)
Про це повідомляється в системі бронювання Leo Express, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що рейси виконуватимуться щодня з пересадкою в м. Кошице (Словаччина) біля українсько-словацького кордону.
Так, із Мукачева автобус виїжджатиме о 17:00, з Ужгорода - о 18:00. На автостанцію в Кошице він прибуватиме о 22:45 - там потрібно буде перейти на залізничний вокзал, що розташовується поблизу, звідки о 23:27 відправлятиметься потяг до Праги. Туди поїзд прибуватиме о 7:42.
Назад поїзд відправлятиметься з Праги о 13:42 і прибуватиме в Кошице о 22:53. Там потрібно буде зробити пересадку на автобус, який відправляється з автовокзалу о 23:15. В Ужгород автобус із Кошице прибуватиме о 04:00, в Мукачеве - о 04:50.
Нагадаємо, що Leo Express відкрив сполучення між Мукачевим і Прагою в 2015 році, але припинив перевезення після початку карантину в 2020 році.
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