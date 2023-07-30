Із чотирьох автосмуг Керченського мосту працює лише одна, - ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов
РФ не може збільшити навантаження на Керченський міст, і з чотирьох автосмуг на ньому функціонує тільки одна
Про це розповів ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у етері Еспресо.
"Навантаження на Кримський міст неможливо збільшити, бо із чотирьох смуг, що з'єднують Таманський і Керченський півострови, фактично функціонує лише одна", - наголосив він.
За словами експерта, дорожний рух здійснюють у реверсному режимі, й він не може повністю забезпечити сполучення між тимчасово окупованим Кримом і материковою РФ.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила у підриві Україну.
- 26 липня в СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році.
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