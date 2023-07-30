Про це розповів ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у етері Еспресо.

"Навантаження на Кримський міст неможливо збільшити, бо із чотирьох смуг, що з'єднують Таманський і Керченський півострови, фактично функціонує лише одна", - наголосив він.

За словами експерта, дорожний рух здійснюють у реверсному режимі, й він не може повністю забезпечити сполучення між тимчасово окупованим Кримом і материковою РФ.