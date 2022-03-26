Із екопарку Харкова евакуювали 8 кенгуру

Про це сьогодні, 26 березня 2022 року, повідомив засновник закладу Олександр Фельдман, передає Еспресо.TV.



За його словами, 24 березня, коли не було серйозного обстрілу, вдалося вивезти вісім сумчастих.



"Цих кенгуру вдалося вивезти позавчора, тобто зараз вони вже у безпеці. Це дуже приємно, адже їхні вольєри, на жаль, неодноразово зазнавали обстрілів. Віримо, що тепер у них все буде добре!", - зазначив Фельдман.



Ним також розміщено відео, де в автомобілі їдуть 8 кенгуру.

"Екопарк постійно перебуває під обстрілами, гинуть тварини. Окупанти ведуть обстріли з Бєлгородського шосе", - наголошує видання Kharkiv Today