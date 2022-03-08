Із гарячих точок України евакуйовано понад 1,7 млн людей, - Укрзалізниця
Із областей, де активно ведуться військові бої, люди виїжджають потягами. Станом на 8 березня евакуювали 1,7 млн людей
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
"Наші залізничники, ризикуючи своїм життям, евакуювали вже понад 1,7 млн людей. Ми безмежно вдячні всім тим, хто працює в поїздах, депо, складає графіки, ремонтує інфраструктуру та рухомий склад", - йдеться у повідомленні.
Залізничники зазначають, що через кількість людей складно забезпечити комфортні перевезення, але головною метою є дати можливість виїхати з-під обстрілів усім охочим.
В УЗ також висловили подяку працівниками залізниці та людям, які допомагають виготовляючи їжаки і захищають Україну.
"Ми бачимо тисячі слів подяки. Вони дуже важливі для кожного, хто працює на УЗ, і завжди знаходять адресата. Вони тримають нас у формі та не дозволяють опускати руки. Пишіть їх! Тегайте Укрзалізницю, і ми зберемо кожне ім’я для відзнаки. Вони додадуть нам сил працювати далі", - підсумували у повідомленні.
- Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня.
- АТ "Укрзалізниця" додало ще три евакуаційні рейси.
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