Із гарячих точок України евакуйовано понад 1,7 млн людей, - Укрзалізниця

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.



"Наші залізничники, ризикуючи своїм життям, евакуювали вже понад 1,7 млн людей. Ми безмежно вдячні всім тим, хто працює в поїздах, депо, складає графіки, ремонтує інфраструктуру та рухомий склад", - йдеться у повідомленні.



Залізничники зазначають, що через кількість людей складно забезпечити комфортні перевезення, але головною метою є дати можливість виїхати з-під обстрілів усім охочим.



В УЗ також висловили подяку працівниками залізниці та людям, які допомагають виготовляючи їжаки і захищають Україну.



"Ми бачимо тисячі слів подяки. Вони дуже важливі для кожного, хто працює на УЗ, і завжди знаходять адресата. Вони тримають нас у формі та не дозволяють опускати руки. Пишіть їх! Тегайте Укрзалізницю, і ми зберемо кожне ім’я для відзнаки. Вони додадуть нам сил працювати далі", - підсумували у повідомленні.



Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня.

АТ "Укрзалізниця" додало ще три евакуаційні рейси.