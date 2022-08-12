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Головна війна з Росією Із Луганщини евакуювалося 90% населення великих міст, проте окупанти готуються до псевдореферендуму й упевнені в результаті, - Гайдай

Із Луганщини евакуювалося 90% населення великих міст, проте окупанти готуються до псевдореферендуму й упевнені в результаті, - Гайдай

12 серпня, 2022 п'ятниця
09:34
війна з Росією Обстріл Луганщини

Із Луганської області виїхало 90% населення великих міст, утім це не заважає рашистам готуються до "референдуму" та бути впевненими в результаті

Про це інформує очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Очікували господарювати в Україні через три дні, однак вже майже пів року застрягли на Луганщині, нескореному Донбасі. 90% населення великих міст евакуювалося з Луганщини – це вище за показники найуспішніших референдумів", – написав Гайдай.

Очільник області наголосив, що рашисти упевнені в результатах псевдореферендуму.

"Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча ані слова не кажуть про зиму. А навіщо, якщо голосування вони організовують на початку осені?" - наголосив очільник Луганщини.

"Турботу" про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть в Сєверодонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці.

Крім того, "високопосадовці" обіцяють відремонтувати школи.

"Більшість з яких була відремонтована за останні три роки у рамках "Великого будівництва" та інших державних програм підтримки. Так хто в цих школах буде вчитися? У тому ж Сєверодонецьку відбувся випускний – "атестати "ЛНР" отримали п’ять осіб", - додав Гайдай. 

  • На окупованій Луганщині росіяни не готуються до опалювального сезону, а місцеві втрачають довіру до окупантів.
  • У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників. При цьому збирають заяви на видачу будівельних матеріалів, вимагаючи при цьому копії документів з особистими даними українців.
  • 9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

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референдум
російська армія
Луганщина
Сєверодонецьк
окуповані території
окупанти
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