Із Луганщини евакуювалося 90% населення великих міст, проте окупанти готуються до псевдореферендуму й упевнені в результаті, - Гайдай
Із Луганської області виїхало 90% населення великих міст, утім це не заважає рашистам готуються до "референдуму" та бути впевненими в результаті
Про це інформує очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Очікували господарювати в Україні через три дні, однак вже майже пів року застрягли на Луганщині, нескореному Донбасі. 90% населення великих міст евакуювалося з Луганщини – це вище за показники найуспішніших референдумів", – написав Гайдай.
Очільник області наголосив, що рашисти упевнені в результатах псевдореферендуму.
"Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча ані слова не кажуть про зиму. А навіщо, якщо голосування вони організовують на початку осені?" - наголосив очільник Луганщини.
"Турботу" про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть в Сєверодонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці.
Крім того, "високопосадовці" обіцяють відремонтувати школи.
"Більшість з яких була відремонтована за останні три роки у рамках "Великого будівництва" та інших державних програм підтримки. Так хто в цих школах буде вчитися? У тому ж Сєверодонецьку відбувся випускний – "атестати "ЛНР" отримали п’ять осіб", - додав Гайдай.
- На окупованій Луганщині росіяни не готуються до опалювального сезону, а місцеві втрачають довіру до окупантів.
- У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників. При цьому збирають заяви на видачу будівельних матеріалів, вимагаючи при цьому копії документів з особистими даними українців.
- 9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.79Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе