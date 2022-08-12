Про це інформує очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Очікували господарювати в Україні через три дні, однак вже майже пів року застрягли на Луганщині, нескореному Донбасі. 90% населення великих міст евакуювалося з Луганщини – це вище за показники найуспішніших референдумів", – написав Гайдай.

Очільник області наголосив, що рашисти упевнені в результатах псевдореферендуму.

"Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча ані слова не кажуть про зиму. А навіщо, якщо голосування вони організовують на початку осені?" - наголосив очільник Луганщини.

"Турботу" про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть в Сєверодонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці.

Крім того, "високопосадовці" обіцяють відремонтувати школи.

"Більшість з яких була відремонтована за останні три роки у рамках "Великого будівництва" та інших державних програм підтримки. Так хто в цих школах буде вчитися? У тому ж Сєверодонецьку відбувся випускний – "атестати "ЛНР" отримали п’ять осіб", - додав Гайдай.

На окупованій Луганщині росіяни не готуються до опалювального сезону, а місцеві втрачають довіру до окупантів.

У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників. При цьому збирають заяви на видачу будівельних матеріалів, вимагаючи при цьому копії документів з особистими даними українців.

9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb