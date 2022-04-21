Із Попасної на Луганщині вдалося успішно евакуювати 60 людей, - Гайдай
Із Попасної на Луганщині попри постійні обстріли евакуаційними автобусами було врятовано 60 людей
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, сьогодні попри постійний обстріл російських окупантів із Попасної вдалося успішно евакуювати 60 місцевих жителів.
Як заявляє Гайдай, евакуаційний транспорт неодноразово потрапляв під вогонь росіян. Крім того, багато доріг наразі заміновані.
Незважаючи на це, евакуація пройшла вдало.
Загалом за три дні із Попасної врятовано 163 місцевих жителя.
Гайдай зокрема зазначив, що щодня евакуювати людей стає дедалі важче. Так, через постійні російські обстріли евакуаційний транспорт уже не має змоги дістатися до деяких населених пунктів Гірської громади.
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