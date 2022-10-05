Із приватного зоопарку біля Лимана врятували контуженого ведмедя

Про це повідомили на facebook-сторінці UAnimals.

"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим. Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів. У трьох метрах від його вольєра все зруйноване", – зазначили зоозахисники.

Врятованого ведмедя волонтери повезли на лікування до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals". Після того, як його стан покращиться, звір поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині.

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