Із семи КПВВ на Донбасі росіяни та найманці не блокують лише один
Із семи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що знаходяться на лінії фронту на Донбасі, повноцінний пропуск громадян здійснює лише "Станиця Луганська"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Контрольні пункти працюють щодня з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованій території України... З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні пресслужби штабу Операції Об'єднаних сил, оприлюдненому у неділю, 25 липня 2021 року.
У ньому наголошується, що пасажиропотік на КПВВ "Станиця Луганська" порівняно з минулим тижнем збільшився на 35%.
"Всього за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 991 особа, а на контрольовану територію - 10 019 людей", - наголошують у штабі ООС.
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