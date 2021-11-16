Із січня 2022 року в Києві підвищать ціни на проїзд у громадському транспорті до 20 грн за разовий квиток

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу і, відповідно, економічно обґрунтованого тарифу", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн за разовий квиток.

Для власників "Картки киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн:

15 грн при купівлі 50 поїздок;

20 грн – при купівлі 1-9 поїздок.

Також можна купувати місячні проїзні квитки за зниженою ціною. За одну поїздку з таким квитком треба сплатити від 14,20 грн, залежно від типу проїзного.

"Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами", - сказав Микола Поворозник.

Також він додав, для всіх соціально-вразливих категорій населення пільги на проїзд збережуться.

У КМДА підвищення цін на транспорт пояснюють тим, що змінилися чинники, на які міська адміністрація не має впливу, а саме:

індекс споживчих цін за 2018-2020 роки та з урахуванням очікуваного за 2021 рік становить 130,6%, а враховуючи прогнозні дані на 2022 рік – 141,4%;

мінімальна заробітна плата збільшилась на 74,6%, а середня заробітна плата у Києві – на 54,3%;

розмір тарифу на електричну енергію підвищився на 84%;

вартість дизельного пального збільшилася на 22,5%.



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