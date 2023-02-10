Із західними винищувачами Україна може перемогти протягом року, - екскомандувач військами США в Європі Ходжес

Про це він сказав в інтерв’ю для видання DW.

За прогнозом Ходжеса, без західних винищувачів перемога України також відбудеться, але в такому разі військовий розгром Росії може зайняти від трьох до п'яти років, враховуючи нинішній рівень західної підтримки.

"Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше війна може закінчитися", – сказав він, стверджуючи, що Україна може вигнати російські війська зі своєї території до кінця року, якщо отримає додаткову підтримку.

Зокрема генерал США також пояснив, що занепокоєння західних країн через підготовку й сумісність злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Києву "можливості" використовувати літаки. Він зокрема відзначив Британію за лідерство в наданні різних форм військової підтримки Україні.

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Окрім цього, Ходжес також заявив, що вважає єдиною "червоною лінією" для підтримки Штатами України присутність "солдатів на землі".

Він зокрема підкреслив, що Україна повинна повернути Крим, щоб зберегти "міжнародний порядок, заснований на правилах" і Статут ООН. Ходжес також додав, що для українських портів важливо зберегти доступ до Азовського моря через Крим.

Оцінюючи потенціал нового повномасштабного наступу РФ, Ходжес зазначив, що Москва не має для цього достатньої кількості бронетанкових сил і такий наступ не змінить "загальну оперативну обстановку" в Україні.

Натомість Україна "має достатньо сил, щоб обмежити російський успіх", та це все одно буде "дорого коштувати" з точки зору втрат і боєприпасів, зауважив Ходжес.