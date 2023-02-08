З такою заявою він виступив у середу під час засідання Радбезу ООН, передає Укрінформ.

"Ми однозначно відкидаємо уявлення про те, що самооборона України є перешкодою для припинення цієї війни. Ніхто не хоче миру в Україні більше, ніж самі українці. Йдеться про порушення суверенітету й територіальної цілісності України, а не Росії", - сказав він.

Міллс наголосив, що Радбез, який Росія збирає аби обговорити "небезпечні поставки зброї", країна терорист хоче використати, щоб "відвернути увагу міжнародної спільноти від власної збройної агресії проти країни-члена ООН".

"Якщо Росія хоче говорити про небезпечні поставки зброї в цій Раді, нехай вона буде відвертою про сотні іранських безпілотників, які Тегеран передав РФ в порушення резолюції 2231 Ради безпеки", - підкреслив представник США.