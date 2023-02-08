США в ООН заявили, що поставки Україні зброї для самозахисту не заважають припиненню війни
Заступник постпреда США при ООН посол Річард Міллс наголосив, що поставки зброї для України - це самооборона нашої держави, і вона не заважає припиненню війни
З такою заявою він виступив у середу під час засідання Радбезу ООН, передає Укрінформ.
"Ми однозначно відкидаємо уявлення про те, що самооборона України є перешкодою для припинення цієї війни. Ніхто не хоче миру в Україні більше, ніж самі українці. Йдеться про порушення суверенітету й територіальної цілісності України, а не Росії", - сказав він.
Міллс наголосив, що Радбез, який Росія збирає аби обговорити "небезпечні поставки зброї", країна терорист хоче використати, щоб "відвернути увагу міжнародної спільноти від власної збройної агресії проти країни-члена ООН".
"Якщо Росія хоче говорити про небезпечні поставки зброї в цій Раді, нехай вона буде відвертою про сотні іранських безпілотників, які Тегеран передав РФ в порушення резолюції 2231 Ради безпеки", - підкреслив представник США.
- Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою надання Україні бойових літаків F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе