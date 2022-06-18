Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 18 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - ідеться в заяві.

На 18 червня вже сформовано чергу автівок, яка чекає дозволу на виїзд.

"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - додали а адміністрації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb