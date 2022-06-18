Із Запоріжжя 18 червня можна буде виїхати на тимчасово окуповані території
Упродовж 18 червня із Запоріжжя відкриють виїзд власними авто на тимчасово окуповані території області
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 18 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - ідеться в заяві.
На 18 червня вже сформовано чергу автівок, яка чекає дозволу на виїзд.
"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - додали а адміністрації.
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