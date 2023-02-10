Із жовтня на грип і ГРВІ перехворіли трохи більше 2 млн українців: це на 56% менше, ніж у 2021-22 рр.
Від початку епідеміологічного сезону, тобто з жовтня 2022 року, в Україні на грип та ГРВІ, у тому числі коронавірус, перехворіло 2 млн людей
Про це повідомив Центр громадського здоров'я.
"Усього від початку епідсезону — від 3 жовтня 2022 року до 5 лютого 2023 року — на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, захворіло 2 059 612 людей. Це на 56,5% менше аналогічного періоду сезону 2021–2022 років", - ідеться в повідомленні.
Проти грипу вакцинувалася 143 821 людина, з них 93 695 — медпрацівники та люди з групи ризику.
Згідно з даними ЦГЗ, за тиждень від 30 січня 2022 до 5 лютого 2023 року в Україні на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 120 223 людей, із них 58 657 — діти віком до 17 років.
Летальних випадків грипу не зареєстровано.
"Циркулюють переважно віруси грипу типу А, віруси SARS-CoV-2, RS-віруси, аденовіруси та метапневмовіруси", - зазначили в ЦГЗ.
- Раніше в МОЗ заявили, що в Україні нині циркулює 12 підтипів штаму COVID-19 "Омікрон".
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