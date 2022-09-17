Ізраїль атакував аеропорт та околиці Дамаска, - Reuters
Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска – внаслідок атаки загинуло п'ятеро військових
Про це повідомляє Reuters.
"Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків", - пишуть журналісти.
Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.
- Нагадаємо, 6 вересня у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо та Латакії
- У ніч проти 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска.
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