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Ізраїль атакував аеропорт та околиці Дамаска, - Reuters

17 вересня, 2022 субота
05:14
Світ Сирія

Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска – внаслідок атаки загинуло п'ятеро військових

Про це повідомляє Reuters.

"Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків", - пишуть журналісти.

Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

  • Нагадаємо, 6 вересня у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо та Латакії
  • У ніч проти 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска.

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Сирія
Ізраїль
Військові новини
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