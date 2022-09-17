Ізраїль атакував аеропорт та околиці Дамаска, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків", - пишуть журналісти.

Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

Нагадаємо, 6 вересня у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо та Латакії

У ніч проти 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска.

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