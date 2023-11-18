Ізраїль дозволить двом вантажівкам з паливом в'їжджати до сектора Гази раз кожні два тижні
Після тиску США Ізраїль пропускатиме по дві вантажівки з паливом на територію сектора Гази
Про це повідомляє BBC.News.
Представник Державного департаменту США каже, що приблизно 140 тис. літрів пального буде дозволено кожні два дні.
Більша частина цього палива призначена для вантажівок, які доставляють допомогу, а також для підтримки ООН у забезпеченні водою та санітарією. Решта – за послуги мобільного зв’язку та інтернету, які були відключені через відсутність палива.
17 листопада компанія, яка забезпечує зв'язок у Газі, повідомила, що її послуги повертаються після отримання деякого палива через агентство ООН у справах палестинських біженців (Unrwa).
Американський чиновник сказав, що США чинили значний тиск на Ізраїль, щоб той дозволив цю паливну угоду, яка була узгоджена кілька тижнів тому, але Ізраїль відклав її з двох причин.
По-перше, ізраїльські офіційні особи повідомили США, що паливо в південній частині Гази насправді не закінчилося, а також вони також хотіли почекати і побачити, чи зможуть вони спочатку домовитися про захоплення заручників.
Ізраїль заявляє, що паливо забезпечить "мінімальну" підтримку системам водопостачання, каналізації та санітарії, щоб запобігти спалаху епідемій, які можуть поширитися в цьому районі.
- 17 листопада постачання гуманітарної допомоги в Газу було знову припинено через нестачу палива та відключення зв’язку. ООН попереджає про ризик виникнення голоду.
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