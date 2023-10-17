Ізраїль намагається зберегти відносини з Москвою, - політолог про ймовірну відмову Зеленському у візиті
Причиною ймовірної відмови Зеленському у візиті в Ізраїль може бути те, що ізраїльське керівництво намагається зберегти відносини з Москвою
Таку думку висловив політолог, директор Центру суспільних досліджень "Український меридіан" Дмитро Левусь в етері телеканалу "Еспресо".
"Ініціатива Зеленського стосовно Ізраїлю є логічною і вірною. Але як не дивно, ізраїльське керівництво намагається зберегти відносини з Москвою. Про це говорили проросійські представники ізраїльської спільноти. Йдеться про поїздки до Москви, з закликом стримувала ХАМАС і Хезболлу, однак цього не відбулось", - пояснив Левусь.
Він зауважив, що вчора відбулась розмова Нетаньяху з Путіним, хоча тиждень перед цим Москва демонструвала лояльність до ХАМАСу.
"Представники ХАМАСу щопівроку їздять та "цілуються" з представниками Москви. Зрозуміло, що тут мабуть розрахунок на уникнення ескалації", - зазначив політолог.
На його думку, ще однією причиною ймовірної відмови Зеленському у візиті в Ізраїль може бути егоїстичний маневр країни. Справа в тому, що Ізраїль не хоче втрачати ексклюзивність та прирівнюватись до України, вважає Левусь.
"Вони переживають, що трагедія України, так би мовити, сприйматиметься на одному рівні з ізраїльською трагедією. В Ізраїлю напрацьована методика демонструвати, що "найбільш постраждалі - ми". Тоді втрачається ексклюзивність спілкування з президентом США Байденом, який туди приїжджає. Тому певним чином ми можемо говорити про те, що ізраїльський політикум досі не зовсім розуміє характер глобального протистояння", - повідомив політолог.
- 11 жовтня ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль.
- 16 жовтня у The Times of Israel повідомили, що Ізраїль відмовив президенту України Володимиру Зеленському у візиті на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу.
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