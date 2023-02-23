Ізраїль опинився під обстрілом з боку сектора Гази
У ніч проти 23 лютого Ізраїль опинився під обстрілом з сектора Гази: по території країни випустили 6 ракет
Про це мовиться у твіттері армії оборони Ізраїлю.
Згідно з повідомленням, у ніч на 23 лютого Ізраїль опинився під ракетним ударом із сектора Гази: було випущено 6 ракет, 5 із яких було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.
- Нагадаємо, 19 лютого ізраїльська ракета влучила в будинок у центрі столиці Сирії - Дамаску, повідомлялося, що удар стався у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів. Згодом Reuters поінформували, що є влучання в об’єкт, де збиралися іранські офіційні особи для просування програм розробки БПЛА чи ракет у Сирії.
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