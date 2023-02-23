Ізраїль опинився під обстрілом з боку сектора Гази

Про це мовиться у твіттері армії оборони Ізраїлю.

Згідно з повідомленням, у ніч на 23 лютого Ізраїль опинився під ракетним ударом із сектора Гази: було випущено 6 ракет, 5 із яких було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.