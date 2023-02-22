Удар Ізраїлю по Дамаску пошкодив будівлю, де збиралися сирійські та іранські експерти з виготовлення БПЛА, - Reuters
19 лютого Ізраїль завдав ракетного удару по столиці Сирії Дамаску: є влучання в об’єкт, де збиралися іранські офіційні особи для просування програм розробки БПЛА чи ракет у Сирії
Про це пишуть Reuters із посиланням на джерела.
Джерело Reuters, близьке до сирійського уряду, ствердило, що удар Ізраїлю по Дамаску він був націлений на зібрання сирійських та іранських експертів з виробництва безпілотників.
Однак, за його даними, жоден високопоставлений іранець не загинув.
"Є влучання в центр, де вони зустрічалися, а також у квартиру в житловому будинку. Один сирійський інженер і один іранський чиновник невисокого рангу були вбиті", - повідомило джерело агентства.
- Нагадаємо, 19 лютого ізраїльська ракета влучила в будинок у центрі столиці Сирії - Дамаску, повідомлялося, що удар стався у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів.
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