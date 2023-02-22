Про це пишуть Reuters із посиланням на джерела.

Джерело Reuters, близьке до сирійського уряду, ствердило, що удар Ізраїлю по Дамаску він був націлений на зібрання сирійських та іранських експертів з виробництва безпілотників.

Однак, за його даними, жоден високопоставлений іранець не загинув.

"Є влучання в центр, де вони зустрічалися, а також у квартиру в житловому будинку. Один сирійський інженер і один іранський чиновник невисокого рангу були вбиті", - повідомило джерело агентства.