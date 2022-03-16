Ізраїль передав Україні 16 тонн медикаментів та гумвантажу. Заплановано ще 46 тонн

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines, інформує Еспресо.TV

"12 березня 2022 року компанія SkyUp Airlines у співробітництві з гуманітарними фондами Ізраїлю IFCJ, Latet, JDC перевезли 16 тонн гуманітарного вантажу. У його складі: медикаменти, підгузки, засоби особистої гігієни, ковдри, пелюшки, харчування. Усі ці життєво необхідні продукти були закуплені ізраїльськими організаціями для українців. Позаяк ситуація з інсуліном в Україні є критичною, його доставка є особливо важливою, адже від цього препарату залежать людські життя", - йдеться у повідомленні.

Вантаж було розподілено за цільовим призначенням. Понад 5 тонн були відправлені до Кишинева на потреби біженців, 9,5 тонни з продуктами загального призначення і 1 тонною медикаментів вирушили в Україну. Його доставили за маршрутом Кишинів - Одеса, в Україну він прибув 15 березня. І тепер буде розподілений по різних куточках України, залежно від потреб міст: у Харків, Суми та Полтаву. Частину вантажу планують доставити в Маріуполь, якщо буде знайдено спосіб це зробити.

Очільник SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов висловив вдячність ізраїльським партнерам за допомогу та зазначив, що "компанія і надалі підтримуватиме благодійну ініціативу і тільки у найближчий час планує перевезти 46 тонн гуманітарного вантажу з Ізраїлю в Україну".

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг перевізникам, що не літають у Росію та Білорусь.

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