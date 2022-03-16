Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Ізраїль передав Україні 16 тонн медикаментів та гумвантажу. Заплановано ще 46 тонн

Ізраїль передав Україні 16 тонн медикаментів та гумвантажу. Заплановано ще 46 тонн

16 березня, 2022 середа
16:36
війна з Росією skyup

Партнером ізраїльських гуманітарних фондів в Україні виступила авіакомпанія SkyUp, яка здійснила доставку вантажу власним літаком у Кишинів

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines, інформує Еспресо.TV

"12 березня 2022 року компанія SkyUp Airlines у співробітництві з гуманітарними фондами Ізраїлю IFCJ, Latet, JDC перевезли 16 тонн гуманітарного вантажу. У його складі: медикаменти, підгузки, засоби особистої гігієни, ковдри, пелюшки, харчування. Усі ці життєво необхідні продукти були закуплені ізраїльськими організаціями для українців. Позаяк ситуація з інсуліном в Україні є критичною, його доставка є особливо важливою, адже від цього препарату залежать людські життя", - йдеться у повідомленні.

Вантаж було розподілено за цільовим призначенням. Понад 5 тонн були відправлені до Кишинева на потреби біженців, 9,5 тонни з продуктами загального призначення і 1 тонною медикаментів вирушили в Україну. Його доставили за маршрутом Кишинів - Одеса, в Україну він прибув 15 березня. І тепер буде розподілений по різних куточках України, залежно від потреб міст: у Харків, Суми та Полтаву. Частину вантажу планують доставити в Маріуполь, якщо буде знайдено спосіб це зробити.

Очільник SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов висловив вдячність ізраїльським партнерам за допомогу та зазначив, що "компанія і надалі підтримуватиме благодійну ініціативу і тільки у найближчий час планує перевезти 46 тонн гуманітарного вантажу з Ізраїлю в Україну".

  • Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг перевізникам, що не літають у Росію та Білорусь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ізраїль
гуманітарка
SkyUp Airlines
Читайте також:
16 березня, 2022 середа
У Вінниці чутно вибухи
15 березня, 2022 вiвторок
Возз'єднайте "Єву Браун" з "фюрером". Активісти у Швейцарії створили петицію про депортацію коханки Путіна
Лукашенко
15 березня, 2022 вiвторок
Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну вони не будуть, бо їм "нічого там робити"
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.1
  • EUR
    Купівля 32.39
    Продаж 33.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 березня
17:24
Голова МЗС Туреччини закликав Лаврова припинити війну в Україні
17:22
Фонд "Повернись живим" доправив на південь України 88 додаткових квадрокоптерів для ЗСУ
17:16
Західні партнери нададуть Україні систем ППО, зокрема й радянського виробництва, - CNN
17:04
Михайло Подоляк
Це єдиний спосіб завершити війну: Подоляк оголосив про підготовку до переговорів Зеленського з Путіним
17:03
ухилянт
На кордоні у бейбі-боксі автомобіля виявили дорослого чоловіка "ухилянта"
16:55
ЗСУ збили гелікоптер
ЗСУ збили гелікоптер неподалік Миколаєва
16:49
Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи через війну РФ проти України, - Денісова
16:48
Малайзія приєднається до звернення до ІКАО щодо збиття МН17
16:43
гроші для ЗСУ
Депозити українців за час війни зросли на 16% - НБУ
16:38
ДСНС
Зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників - ДСНС просить бути пильними
16:36
Бердичів обстріл
Окупанти обстріляли житловий район у Бердичеві, є поранені
16:19
bachu.info
В Україні створено ресурс bachu.info для поширення даних про пересування окупантів, - Центр при РНБО
16:16
електроенергія
"Енергетичний безвіз": Україна синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E
16:12
Novartis
Фармацевтична компанія Novartis тимчасово припиняє інвестувати в Росію
16:08
росія хакер
Війна у кіберпросторі: російські хакери використовують новий вірус-вейпер CaddyWiper - Держспецзв'язку
16:05
Зеленський
Зеленський виступить перед німецьким Бундестагом 17 березня
15:58
відео наслідків російської агресії
Смерті та руйнування: Зеленський показав Конгресу США відео наслідків російської агресії в Україні
15:53
авто евакуація
Ще понад 1565 автомобілів прибули з Маріуполя, - Запорізька міськрада
15:44
Зеленський
"Бажаю вам бути лідером світу. А це означає бути лідером миру": Зеленський до Байдена під час виступу в Конгресі США 
15:42
Карім Хан
Прокурор Гаазького суду вже почав роботу в Україні зі збору воєнних злочинів РФ
15:36
Sotheby's
Sotheby's і Christie's відмовились продавати твори російського мистецтва
15:33
Зеленський
Зеленський закликав конгресменів США створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин
15:27
Рада Європи виключила Росію зі своїх членів
15:26
укриття
Київські укриття під'єднали до Wi-Fi
15:09
Дмитро Кулеба
В усьому світі відбувається "полювання" на російських олігархів, - Кулеба
15:04
єПідтримка
Більше 2,5 млн українців подали заявку на допомогу в 6500 грн - Мінцифри
14:53
Volkswagen
Концерн Volkswagen призупиняє виробництво авто на деяких заводах Німеччини через брак комплектуючих із України
14:52
Зеленський
Зеленський: ми повинні боротись і вести переговори про справедливий і чесний мир для України, про гарантії безпеки, які працюватимуть
14:36
Олександр Яковлєв
Російські військові відпустили мера Скадовська
14:34
YouControl
YouControl показав зв'язок 17 тисяч українських компаній з окупантам
14:22
пошкодили газопровід
Лисичанськ через обстріли залишився без газу
14:20
вантаж 200
Окупанти не платять компенсації за мобілізованих з ОРДЛО, убитих на війні РФ проти України, та спалюють трупи військових РФ, - ГУР МО
14:15
Зеленський
Зеленський звернувся до українців щодо інформаційної підтримки армії
14:01
Роман Абрамович
Абрамович перед санкціями переписав активи, - Wall Street Journal
13:59
вакцинація
ЄС планує закупити українським біженцям вакцини проти кору та поліомієліту
13:58
евакуація авто
У Запоріжжі працюють центри підтримки для евакуйованих із Маріуполя, - міськрада
13:50
Дмитро Пєсков
У Путіна обурені конфіскацією активів російських олігархів за кордоном, називаючи це "бандитизмом"
13:49
Святослав Паламара
Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах всього світу, не дайте його поховати під руїнами, - заступник командира полку АЗОВ
13:46
Швейцарія
Швейцарія розширює санкції проти російських підприємців
13:42
Зеленський
"Щоранку згадуватимемо всіх українців": Зеленський підписав указ про вшанування загиблих від агресії РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV