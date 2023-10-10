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Ізраїль переходить до повного наступу на сектор Гази, - міністр оборони Галант

10 жовтня, 2023 вiвторок
21:22
Світ Пелестино-Ізраїльский конфлікт

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль відновив контроль над територією і тепер переходить до повного наступу на сектор Гази

Про це пише The Times of Israel.

"Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу", - сказав Галлант військовим на кордоні з Газою.

Він також наголосив, що відтепер сектор Газа "ніколи не повернеться до того, що було".

"У вас буде можливість змінити реальність тут. ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів у порівнянні з тим, що було", - додав міністр оборони.

Галант підкреслив, що ворог "буде знищений всіма силами й без компромісів".

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль усі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії у понеділок, 9 жовтня, оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

10 жовтня у відповідь на масовані обстріли сектору Гази військовими Ізраїлю, ХАМАС завдав ракетного обстрілу по центральних містах Ізраїлю, включаючи Ашкелон, Тель-Авів, Рішон-Ле-Ціон.

Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
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