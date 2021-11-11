Ізраїль першим у світі перевірить готовність держави до нових штамів коронавірусу

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на пресслужбу уряду Ізраїлю.



На навчаннях перевірятимуть здатність державних відомств і національних агенцій реагувати на появу нового штаму коронавірусу Omega. Зараз у Ізраїілі цього варіанту COVID-19 не діагностували.



Захід відбудеться під керівництвом прем'єр-міністра держави Нафталі Беннета у форматі військових навчань.



За його словами, необхідно відстежувати ситуацію й бути готовими до будь-якого розвитку подій.



Захід проводитиме міністр цивільної оборони Ізраїлю в Національному центрі управління в Єрусалимі. Навчання також стосуватимуться комендантської години й карантинної політики, а також закриття шкіл через пандемію, туризму, економічної підтримки громадян, інформування населення, тестування захисту вакцин.



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