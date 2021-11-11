Ізраїль першим у світі перевірить готовність держави до нових штамів коронавірусу
11 листопада Ізраїль проведе перші у світі національні навчання для перевірки готовності країни до нових COVID-штамів
Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на пресслужбу уряду Ізраїлю.
На навчаннях перевірятимуть здатність державних відомств і національних агенцій реагувати на появу нового штаму коронавірусу Omega. Зараз у Ізраїілі цього варіанту COVID-19 не діагностували.
Захід відбудеться під керівництвом прем'єр-міністра держави Нафталі Беннета у форматі військових навчань.
За його словами, необхідно відстежувати ситуацію й бути готовими до будь-якого розвитку подій.
Захід проводитиме міністр цивільної оборони Ізраїлю в Національному центрі управління в Єрусалимі. Навчання також стосуватимуться комендантської години й карантинної політики, а також закриття шкіл через пандемію, туризму, економічної підтримки громадян, інформування населення, тестування захисту вакцин.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.93Продаж 30.33
- Актуальне
- Важливе