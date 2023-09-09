Ізраїль підписав угоду у галузі кіно з РФ: після протестів її назвали "помилкою дипломатії"

Про це повідомляє агентство Ynet.

Урядові джерела видання зазначили, що робота над угодою тривала 15 років, і кілька місяців тому було досягнуто домовленості про її підписання. МЗС Ізраїлю вважало, що це цілком звичайний захід, і не взяло до уваги обставини, а також не очікувало, що російська сторона влаштує з цього великий галас. До того ж за день до підписання президент Володимир Путін вибухнув черговою антисемітською тирадою.

Джерела в ізраїльському уряді кажуть, що в результаті Ізраїль заплатить величезну ціну за цей договір і нічого не отримає натомість.