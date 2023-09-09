Ізраїль підписав угоду у галузі кіно з РФ: після протестів її назвали "помилкою дипломатії"
Джерела у керівництві Ізраїлю назвали підписання угоди про співпрацю з Росією в галузі кіно великою помилкою, допущеною керівництвом МЗС країни
Про це повідомляє агентство Ynet.
Урядові джерела видання зазначили, що робота над угодою тривала 15 років, і кілька місяців тому було досягнуто домовленості про її підписання. МЗС Ізраїлю вважало, що це цілком звичайний захід, і не взяло до уваги обставини, а також не очікувало, що російська сторона влаштує з цього великий галас. До того ж за день до підписання президент Володимир Путін вибухнув черговою антисемітською тирадою.
Джерела в ізраїльському уряді кажуть, що в результаті Ізраїль заплатить величезну ціну за цей договір і нічого не отримає натомість.
- 6 вересня уряд Ізраїлю підписав угоду з РФ про співпрацю в галузі кіновиробництва. У Росії його назвали "важливим вкладом у розвиток двостороннього культурного співробітництва".
- Напередодні, 5 вересня, президент РФ Володимир Путін зробив гучну антисемітську заяву. Він заявив, нібито етнічного єврея Зеленського обрали президентом України "західні куратори" і назвав "огидним" те, що він "прикриває героїзацію нацизму". Президент РФ також заявив, що Зеленський таким чином "прикриває" тих, хто нібито "очолив Холокост в Україні".
- На угоду відреагувало посольство України у Ізраїлі, зазначивши, що в той час, коли Росія веде несправедливу війну і щодня атакує цивільні об'єкти в Україні, Тель-Авів підписує з нею сумнівну угоду.
- Водночас в Ізраїлі розпочали збір підписів під петицією за скасування договору з Росією. Чимало діячів культури Ізраїлю виступили з категоричним засудженням нової угоди про спільне кіновиробництво. "Ми не співпрацюватимемо з авторитарною країною. Більше, як рік Росія атакує і жахливим чином руйнує Україну, знищує її громадян, викрадає дітей та завдає удару за ударом", – йдеться у листі, який підписали відомі режисери та сценаристи.
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