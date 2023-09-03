Ізраїль планує збудувати стіну на кордоні з Йорданією

Про це він написав у twitter.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль встановив паркан уздовж південного кордону з Єгиптом й зупинив проникнення звідти в країну. За його словами, таким чином вони зупинили понад мільйон людей з Африки, які б "знищили" Ізраїль.

"Зараз ми побудуємо паркан на нашому східному кордоні (Йорданія) і гарантуємо, що звідти також не буде проникнення. Захистимо наші кордони – захистимо свою країну!" - написав премʼєр-міністр.