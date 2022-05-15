Ізраїль створює "розумні класи" для українських дітей-біженців у Молдові та Польщі

Про це пише Jewish News Syndicate.

З України через війну виїхали понад 700 тисяч школярів.Про це сказав засновник організації Шачар Захаві. Його некомерційна організація у співпраці з Global Empowerment Mission, Lifting Hands International, Всесвітнім дитячим фондом Молдови та Pandemic of Love працює у координації з Міністерством освіти України та організовує навчання для дітей 1-12 класів.

SmartAID відкриває розумні класи для дітей-біженців у понад 100 школах Польщі та понад 30 у Молдові. Найближчими тижнями, за словами засновника, організація відкриє ще сотні розумних класів у країнах, що приймають українців.

Класні кімнати включають ноутбуки, проектори, планшети, навушники, розумні екрани та технічну підтримку. SmartAID надає технологію для зв'язку дітей з їхніми вчителями, деякі з яких також є біженцями, а інші залишаються в Західній Україні.

"Школа психологічно дуже важлива, оскільки ситуація з дітьми дуже важка. Ці діти залишили все і зараз живуть у тимчасових притулках або в приймаючих сім’ях", – сказав Захаві.

Організація SmartAID також об’єдналась зі Всесвітнім дитячим фондом Молдови та Starlink SpaceX для встановлення та розгортання підрозділів Starlink по всій Молдові у тимчасових притулках, таборах та школах, щоб дати сотням біженців та служби першої допомоги доступ до Інтернету.

Очільник організації додав, що облаштував "розумні класи" в громадських центрах і в школах з розумінням того, що коли українські діти повернуться до своїх домівок, класами будуть користуватися місцеві діти.

У п'яти країнах Європи для вимушено переселених дітей з України надрукували 25 716 книг.

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