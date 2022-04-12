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Для українських дітей-біженців у країнах Європи надрукували понад 25 тис. книжок

12 квітня, 2022 вiвторок
17:56
біженці з України

У п'яти країнах Європи для вимушено переселених дітей з України надрукували 25 716 книг

Про це повідомляє офіційний канал Міністерства культури та інформаційної політики України у telegram.

Від сьогодні, 12 квітня, книжки стали доступні в Ірландії, а ще у Норвегії, Швеції, Литві, Польщі. Книги надрукували за підтримки Українського інституту книги та Міністерства культури та інформаційної політики.

"Через російську агресію багато українських сімей були змушені покинути країну, щоб вберегти дітей від вибухів та пострілів окупантів. Часто вони покидали свої домівки лише з найнеобхіднішим. Але діти залишаються дітьми. Їм потрібно гратися, вчитися, читати. І це наші українські діти. Ми не повинні втрачати зв'язок. Книжки українською допоможуть його зберегти, а саме читання сприятиме психологічній підтримці малечі у ці складні часи”,  – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
 

 
  • Нагадаємо, через війну в Україні свої домівки залишили 4,8 мільйона дітей. 2,8 мільйона дітей-переселенців перебувають в Україні і ще два мільйони – в інших країнах. Багато біженців виїхали до сусідніх країн, включаючи Польщу, Румунію та Угорщину. 

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діти
міністерство культури
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