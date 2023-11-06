Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані
У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"У відповідь на обстріли з Лівану раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації "Хезболла", паралельно з артилерійськими ударами", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також додають, що серед цілей, які було уражено, низка об’єктів, що містять технологічні активи "Хезболли", склад зброї, пускові пости та інфраструктура терористів.
- Ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 450 об'єктах ХАМАСу та взяли під контроль військовий комплекс бойовиків протягом доби.
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