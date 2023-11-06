Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"У відповідь на обстріли з Лівану раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації "Хезболла", паралельно з артилерійськими ударами", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додають, що серед цілей, які було уражено, низка об’єктів, що містять технологічні активи "Хезболли", склад зброї, пускові пости та інфраструктура терористів.