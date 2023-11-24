Ізраїль відмовився від саміту ЄС та країн Середземномор'я через побоювання критики війни з ХАМАС , - Politico
Ізраїль звинуватив організаторів саміту ЄС-Середземномор'я в намаганні поставити війну з ХАМАС в центр переговорів, не порадившись з ним
Про це повідомляє Politico.
Ізраїль звинуватив організаторів саміту ЄС-Середземномор'я в намаганні поставити війну з ХАМАС в центр переговорів, не порадившись з ним
Міністри закордонних справ Середземноморського союзу, який об'єднує ЄС, а також країни Близького Сходу і Північної Африки, збираються в понеділок у Барселоні, щоб обговорити конфлікт. Однак, Ізраїлю там не буде.
Посол Ізраїлю в ЄС Хаїм Регев заявив, що рішення обговорювати війну "підриває" мету форуму і "несе в собі ризик перетворення його на ще один міжнародний форум, на якому арабські країни будуть критикувати Ізраїль".
Передбачається, що на форумі будуть присутні міністри закордонних справ Йорданії, Єгипту, Палестини, Лівану і Тунісу, а також міністри закордонних справ країн ЄС.
Через відсутність Ізраїлю ЄС розділився: деякі країни прагнуть провести саміт, а інші вважають за краще відкласти його до завершення військових операцій Ізраїлю в Газі.
"Проблема в тому, що Ізраїль не приїжджає, він є повноправним членом ЄС. Існує ризик, що Середземноморському союзу буде завдано шкоди, це авантюра", - заявив французький дипломат.
Зазначається, що зустріч у понеділок ризикує виявити не лише серйозні розбіжності між членами ЄС та арабськими країнами, але й роз'єднаність між самими європейцями. Іспанія, Франція і Португалія закликають до припинення вогню в Газі, тоді як Німеччина, Чехія, Австрія та Угорщина стверджують, що це суперечить праву Ізраїлю на самооборону.
На думку Жюльєна Барнс-Дейсі, дослідника Близького Сходу в Європейській раді закордонних справ, внутрішні розбіжності в ЄС ускладнять "спільну роботу" з арабськими країнами та пошук "точок дотику".
Водночас, очікується, що арабські країни представлять більш об'єднаний фронт проти Ізраїлю, використовуючи саміт як платформу для заклику до постійного припинення вогню і надання гуманітарної допомоги палестинцям у Газі.
- 21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
- Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.
- 22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.
- 22 листопада стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.
- 23 вересня представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.
- Операція ЦАХАЛу зі звільнення 13 ізраїльських заручників під кодовою назвою "Небесні двері", розпочалась у п'ятницю, 24 листопада, о 16:00 за ізраїльським часом. МЗС Катару підтвердило звільнення 24 людей.
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