Ізраїль відмовився від саміту ЄС та країн Середземномор'я через побоювання критики війни з ХАМАС , - Politico

Про це повідомляє Politico.

Ізраїль звинуватив організаторів саміту ЄС-Середземномор'я в намаганні поставити війну з ХАМАС в центр переговорів, не порадившись з ним

Міністри закордонних справ Середземноморського союзу, який об'єднує ЄС, а також країни Близького Сходу і Північної Африки, збираються в понеділок у Барселоні, щоб обговорити конфлікт. Однак, Ізраїлю там не буде.

Посол Ізраїлю в ЄС Хаїм Регев заявив, що рішення обговорювати війну "підриває" мету форуму і "несе в собі ризик перетворення його на ще один міжнародний форум, на якому арабські країни будуть критикувати Ізраїль".

Передбачається, що на форумі будуть присутні міністри закордонних справ Йорданії, Єгипту, Палестини, Лівану і Тунісу, а також міністри закордонних справ країн ЄС.

Через відсутність Ізраїлю ЄС розділився: деякі країни прагнуть провести саміт, а інші вважають за краще відкласти його до завершення військових операцій Ізраїлю в Газі.

"Проблема в тому, що Ізраїль не приїжджає, він є повноправним членом ЄС. Існує ризик, що Середземноморському союзу буде завдано шкоди, це авантюра", - заявив французький дипломат.

Зазначається, що зустріч у понеділок ризикує виявити не лише серйозні розбіжності між членами ЄС та арабськими країнами, але й роз'єднаність між самими європейцями. Іспанія, Франція і Португалія закликають до припинення вогню в Газі, тоді як Німеччина, Чехія, Австрія та Угорщина стверджують, що це суперечить праву Ізраїлю на самооборону.

На думку Жюльєна Барнс-Дейсі, дослідника Близького Сходу в Європейській раді закордонних справ, внутрішні розбіжності в ЄС ускладнять "спільну роботу" з арабськими країнами та пошук "точок дотику".

Водночас, очікується, що арабські країни представлять більш об'єднаний фронт проти Ізраїлю, використовуючи саміт як платформу для заклику до постійного припинення вогню і надання гуманітарної допомоги палестинцям у Газі.