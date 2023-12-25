Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу виявили мертвими в тунелі Гази

Про це повідомляє Reuters.

Військові армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю показали кадри ванної кімнати, оздобленої білою плиткою, та робочої кімнати, з’єднаних проходами, викладеними темним бетоном.

Як саме загинули заручники, точно не відомо, оскільки ще не завершено експертизу. "Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, що вони схвалять до розголошення, – громадськість", - сказав речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі.

Троє солдатів і двоє цивільних були серед 240 людей, яких бойовики ХАМАС вивезли до Гази під час нападу 7 жовтня. Військові оголосили про репатріацію їхніх тіл на початку цього місяця.

Минулого тижня ХАМАС публікував відео, на якому було видно трьох живих заручників у вузькій спальні без вікон, оздобленій білою плиткою, з електричною розеткою. Представники підтримуваної Іраном ісламістської групи заявили: "Ваша зброя вбила трьох людей".

Раніше ХАМАС заявляв, що деякі заручники загинули під час обстрілу Ізраїлем Гази. Він також погрожував стратити заручників.

Недільна публікація з’явилася після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль поглибить воєнні операції.

У неділю, 24 грудня, стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю активізувала наступ проти ХАМАСу на півдні Гази. Бійці ЦАХАЛу концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу.

Також у неділю, 24 грудня, під час щотижневого засідання кабінету міністрів прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував повідомлення про те, начебто США переконали Ізраїль не розширювати військову діяльність