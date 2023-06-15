Про це повідомляє The Times of Israel.

Sky Sonic, яку розробляли впродовж трьох років, представлять на Паризькому авіасалоні на тлі нещодавньої заяви Ірану про створення гіперзвукової ракети. Представники Rafael заявили про отримання дозволу від міністерства оборони на демонстрацію системи.

Свою розробку компанія називає "великим технологічним стрибком у гіперзвуковій протиракетній обороні".

"Розроблений з винятковою маневреністю та високошвидкісними можливостями, Sky Sonic з неперевершеною точністю та непомітністю ефективно нейтралізує гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку", - стверджує Rafael.

Компанія не називає термінів готовності ракети до використання, але заявляє, що перші випробувальні польоти проведе найближчим часом.

Голова правління Rafael Юваль Штайніц сказав журналістам, що компанія кілька років тому виявила потенційну загрозу гіперзвукових ракет і розпочала дослідження та розробки.

"Ми стежимо за розвитком подій і загрозами, що виникають у поточному контексті безпеки, і розробляємо найсучасніші системи захисту", — сказав Штайніц.

Очільник Rafael зазначив, що боротися з гіперзвуковими ракетами технічно може і система протиповітряної оборони середньої дальності David Sling, яку вже використовують ізраїльські військові, але нова система розроблена спеціально для протидії цій загрозі.

"Проєкт Sky Sonic — це інноваційна, унікальна розробка у своєму роді для протидії загрозі гіперзвукової зброї", — сказав Штайніц.

Система Sky Sonic має на меті перехоплювати гіперзвукові загрози в діапазоні висоти 20-70 км, де ворожа ракета, ймовірно, маневруватиме, щоб уникнути збиття засобами ППО. Представники Rafael стверджують, що інтерес до Sky Sonic виявили США.

Rafael є одним із провідних ізраїльських військових підрядників, який допомагає розробляти у тому числі систему протиповітряної оборони малої дальності "Залізний купол" і високоточну ракету Spike.

Видання зазначає, що зараз також розробляється потужна лазерна система перехоплення "Залізний промінь".

Раніше Росія позиціювала свою ракету "Кинджал" як гіперзвукову, яку неможливо перехопити сучасними засобами ППО, проте українські військові спромоглися збивати ці ракети американськими системами Patriot.