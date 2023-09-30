Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо росіянам зараз більш-менш вистачає на оборону, то для наступу потрібно набагато більше, насамперед озброєнь і військової техніки. Не факт, що вони вже зараз готові до кампанії. Тим більше 18-та й 25-та армії РФ поспіхом кидаються на фронт на етапі оборони. Якщо найближчим часом український наступ зупиниться, то не факт, що росіяни фізично будуть спроможні перейти в масований наступ. На Куп'янському й Лиманському напрямках ми бачили наступальні спроби росіян. Там у них доволі велике угруповання, але ми не бачили якихось великих успіхів російського наступу", - пояснив Гендельман.

За його словами, перспективи у російського наступу невеликі.

"В плані перспектив російського наступу, то шанси в них невеликі. Але для України проблема полягає в тому, що вона розраховувала на успіхи свого наступу. Тому побачимо, коли наступ ЗСУ закінчиться, де саме і чим саме, і які будуть досягнення", - наголосив Гендельман.