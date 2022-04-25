Ізраїльтяни у відповідь на снаряд ліванців здійснили артобстріл по Лівану
Армія Оборони Ізраїлю завдала артилерійського удару по об'єктах на півдні Лівану звідки прилетів снаряд на їх територію
Про це повідомили ізраїльські військові у Twitter.
"У відповідь на снаряд, випущений сьогодні ввечері з Лівану в північний Ізраїль, артилерійські сили ЦАХАЛу наразі обстрілюють джерело запуску в Лівані.", - йдеться на сторінці армії Ізраїлю.
- Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня із сектору Гази по Ізраїлю було випущено три ракети
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