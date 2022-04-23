Ізраїль зазнав ракетних атак із сектору Гази

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у twitter.

Зазначається, що з інтервалом у кілька годин було здійснено дві атаки.

"З Гази по Ізраїлю було випущено дві ракети. Одна з ракет впала на території Ізраїлю, інша — на палестинські території. Коли терористи запускають ракети, вони наражають на небезпеку життя мирних жителів — як ізраїльтян, так і палестинців", - повідомили у ізраїльській армії.

Куди впала випущена пізніше третя ракета не уточнюється.



Сегодня вечером из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. Одна из ракет упала на территории Израиля, другая — на территории Газы.



Когда террористы запускают ракеты, они подвергают опасности жизни мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) April 22, 2022

У вівторок, 29 березня, в ізраїльському місті Бней-Брак стався теракт, внаслідок якого загинули двоє громадян України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb