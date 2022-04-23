Ізраїль зазнав ракетних атак із сектору Гази
У ніч проти 23 квітня із сектору Гази по Ізраїлю було випущено три ракети
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у twitter.
Зазначається, що з інтервалом у кілька годин було здійснено дві атаки.
"З Гази по Ізраїлю було випущено дві ракети. Одна з ракет впала на території Ізраїлю, інша — на палестинські території. Коли терористи запускають ракети, вони наражають на небезпеку життя мирних жителів — як ізраїльтян, так і палестинців", - повідомили у ізраїльській армії.
Куди впала випущена пізніше третя ракета не уточнюється.
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