Jerry Heil, Козак Сіромаха та Гордій Старух переспівали різдвяну колядку "Зірка"

Премʼєра відбулася на YouTube.

Нова колядка була створена Гордієм Старухом, Jerry Heil, Козаком Сіромахою та саунд-продюсером Стасом Чорним та Іваном Клименком на честь першого обʼєднаного Різдва.

Як зазначили артисти в описі, колядка написана, щоб "українська культура продовжувала зберігати незламність українців ще багато століть та дарувати свято навіть у найтемніші часи".

"Коляда – символ перемоги світла над темрявою. Це щирі та славні обрядові переодягання, взаємообмін між господарем та колядниками, приклад взаємодії в щасті. Хто ми без сонця, без любові, без доброго настрою? Тож бажаю всім українцям відчути справжнє непідробне щастя. Добрих свят дітям, берегиням та господарям, а Україні справжньої перемоги!", – зазначив Козак Сіромаха.