Jerry Heil, Козак Сіромаха та Гордій Старух переспівали різдвяну колядку "Зірка"
Українські артисти Jerry Heil, Козак Сіромаха та Гордій Старух представили колядку "Зірка" на честь першого обʼєднаного Різдва
Премʼєра відбулася на YouTube.
Нова колядка була створена Гордієм Старухом, Jerry Heil, Козаком Сіромахою та саунд-продюсером Стасом Чорним та Іваном Клименком на честь першого обʼєднаного Різдва.
Як зазначили артисти в описі, колядка написана, щоб "українська культура продовжувала зберігати незламність українців ще багато століть та дарувати свято навіть у найтемніші часи".
"Коляда – символ перемоги світла над темрявою. Це щирі та славні обрядові переодягання, взаємообмін між господарем та колядниками, приклад взаємодії в щасті. Хто ми без сонця, без любові, без доброго настрою? Тож бажаю всім українцям відчути справжнє непідробне щастя. Добрих свят дітям, берегиням та господарям, а Україні справжньої перемоги!", – зазначив Козак Сіромаха.
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