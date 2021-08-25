Johnson & Johnson заявила, що після другої дози вакцини рівень антитіл підвищився в 9 разів
У компанії Johnson & Johnson заявили, що після введення другої дози її COVID-вакцини Janssen рівень антитіл підвищився в 9 разів
Про це повідомляє CNN, передає "РБК-Україна".
"Нові дослідження показують, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке і стійке збільшення антитіл в 9 разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинним одноразовим препаратом", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що введення одноразової вакцини проти COVID-19 компанії викликає протягом восьми місяців сильну і стійку імунну реакцію.
"З цими новими даними ми також бачимо, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу - ще більше збільшує кількість антитіл серед учасників дослідження, які раніше отримували нашу вакцину", - додав співрозмовник телеканалу.
Уточнюється, що мова йде про дані, отримані з двох досліджень під час другої фази, проведених в США і Європі. З приблизно двох тисяч людей, які отримали бустерні дози через шість місяців після введення першої дози вакцини Janssen.
Johnson & Johnson веде переговори зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і регуляторами в США і Європі про отримання дозволу на введення бустерної дози вакцини Janssen.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе