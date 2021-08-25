Johnson & Johnson заявила, що після другої дози вакцини рівень антитіл підвищився в 9 разів

Про це повідомляє CNN, передає "РБК-Україна".

"Нові дослідження показують, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке і стійке збільшення антитіл в 9 разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинним одноразовим препаратом", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що введення одноразової вакцини проти COVID-19 компанії викликає протягом восьми місяців сильну і стійку імунну реакцію.



"З цими новими даними ми також бачимо, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу - ще більше збільшує кількість антитіл серед учасників дослідження, які раніше отримували нашу вакцину", - додав співрозмовник телеканалу.

Уточнюється, що мова йде про дані, отримані з двох досліджень під час другої фази, проведених в США і Європі. З приблизно двох тисяч людей, які отримали бустерні дози через шість місяців після введення першої дози вакцини Janssen.

Johnson & Johnson веде переговори зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і регуляторами в США і Європі про отримання дозволу на введення бустерної дози вакцини Janssen.