Кабмін доручив видачу ліцензій пенсійним фондам Нацкомісії з цінних паперів

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення. Це необхідний крок до підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дає змогу працювати винятково професійним та відповідальним компаніям", - написав Шмигаль.



Прем'єр додав, що уряд націлений на продовження пенсійної реформи та створення ефективних механізмів фінансових накопичень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb