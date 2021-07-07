Кабмін доручив видачу ліцензій пенсійним фондам Нацкомісії з цінних паперів
Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку органом ліцензування пенсійних фондів
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення. Це необхідний крок до підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дає змогу працювати винятково професійним та відповідальним компаніям", - написав Шмигаль.
Прем'єр додав, що уряд націлений на продовження пенсійної реформи та створення ефективних механізмів фінансових накопичень.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 32.43
- Актуальне
- Важливе