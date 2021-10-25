Кабмін дозволив Нафтогазу постачати газ для опалення лікарень за фіксованою ціною
Кабінет міністрів попередньо погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" про постачання природного газу лікарням за фіксованою ціною
Про це йдеться у Рішенні Кабміну №1295-р від 23 жовтня, оприлюдненому на Урядовому порталі.
Згідно з текстом документу, газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" може постачати природний газ установам охорони здоров'я державної власності і закладам охорони здоров'я комунальної власності за примірним договором поставки природного газу бюджетним установам і організаціям.
Уряд також доручив правлінню Нафтогазу вжити заходи із укладення відповідних договорів.
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