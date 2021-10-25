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Кабмін дозволив Нафтогазу постачати газ для опалення лікарень за фіксованою ціною

25 жовтня, 2021 понедiлок
13:16
Економіка лікарня

Кабінет міністрів попередньо погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" про постачання природного газу лікарням за фіксованою ціною

Про це йдеться у Рішенні Кабміну №1295-р від 23 жовтня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Згідно з текстом документу, газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" може постачати природний газ установам охорони здоров'я державної власності і закладам охорони здоров'я комунальної власності за примірним договором поставки природного газу бюджетним установам і організаціям.

Уряд також доручив правлінню Нафтогазу вжити заходи із укладення відповідних договорів.

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газ
енергетика
опалювальний сезон
постачання газу
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