Кабмін дозволив Нафтогазу постачати газ для опалення лікарень за фіксованою ціною

Про це йдеться у Рішенні Кабміну №1295-р від 23 жовтня, оприлюдненому на Урядовому порталі.



Згідно з текстом документу, газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" може постачати природний газ установам охорони здоров'я державної власності і закладам охорони здоров'я комунальної власності за примірним договором поставки природного газу бюджетним установам і організаціям.



Уряд також доручив правлінню Нафтогазу вжити заходи із укладення відповідних договорів.

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