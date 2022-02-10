Кабмін дозволив використовувати тисячу за вакцинацію на оплату періодичних видань

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.



Як зазначається, наразі у каталозі "Укрпошти" близько 3500 індексів. Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн. Оформити передплату на видання можна через сервіс "Онлайн-передплата" на сайті "Укрпошти".



Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка.



"В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику та передплатити онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року", - йдеться у повідомленні.



Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:

Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Крок 2. Вказати період отримання видання.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Крок 4. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".

Нагадаємо, що 17січня Міністерство освіти і науки надало пропозицію поширити дію програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн за вакцинацію від COVID-19 на дітей від 12 до 18 років.

24 січня витрачати гроші за вакцинацію дозволили на ліки особам з інвалідністю.

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Постанова набуде чинності 14 лютого.