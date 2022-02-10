Кабмін дозволив використовувати тисячу за вакцинацію на оплату періодичних видань
Кабінет міністрів розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу" за вакцинацію, до якого, зокрема, ввійшла і передплата періодичних друкованих видань
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Як зазначається, наразі у каталозі "Укрпошти" близько 3500 індексів. Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна тільки онлайн. Оформити передплату на видання можна через сервіс "Онлайн-передплата" на сайті "Укрпошти".
Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю тільки до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка.
"В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику та передплатити онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:
- Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.
- Крок 2. Вказати період отримання видання.
- Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.
- Крок 4. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".
- Нагадаємо, що 17січня Міністерство освіти і науки надало пропозицію поширити дію програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн за вакцинацію від COVID-19 на дітей від 12 до 18 років.
- 24 січня витрачати гроші за вакцинацію дозволили на ліки особам з інвалідністю.
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