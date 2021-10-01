Кабмін дозволив Вітренку вирішувати кадрові питання Нафтогазу без погодження з наглядовою радою
Кабінет міністрів дозволив голові правління НАК "Нафтогаз України" призначати та звільняти співробітників компанії без погодження з наглядовою радою
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 29 вересня 2021 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.
Згідно з текстом документа, Кабмін передав правлінню Нафтогазу на період до призначення наглядової ради повноваження затверджувати внутрішні положення, зокрема з питань забезпечення діяльності внутрішнього контролю, призначення та звільнення керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань антикорупційної програми та фінансового контролера, якими регулюється діяльність НАК.
Кабмін також припинив дію рішення наглядової ради "Нафтогазу" від 13-14 травня 2021 року про скасування делегованих правлінню НАК повноважень, а також рішення від 24 травня 2021 року про необхідність погодження кадрових питань із наглядовою радою.
Крім того, Кабмін передав правлінню НАК на період до призначення наглядової ради повноваження затверджувати внутрішні положення, зокрема з питань забезпечення діяльності системи внутрішнього контролю, призначення та звільнення керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань антикорупційної програми та фінансового контролера, якими регулюється діяльність НАК "Нафтогаз України".
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