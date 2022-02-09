Кабмін обрав кандидатів в комісію з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ

Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



Так, до списку кандидатів увійшли:

Перший проректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Кучерявенко Микола Петрович;

Завідуючий кафедрою кримінального процесу Академії адвокатури України Легких Кирило Вікторович;

Адвокат керуючого партнера адвокатського об'єднання "Сирія" Савчук Олексій Сергійович, якого делегував Дніпропетровський національний університет ім. Олесі Гончара.

Директор Національного антикорупційного бюро призначається на посаду Кабінетом міністрів відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія до складу якої входять 6 осіб: три особи, яких визначає Кабінет Міністрів, та три особи, яких визначає Кабінет міністрів на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції

Від міжнародних та іноземних організацій отримано погоджену пропозицію спільного списку кандидатів до складу конкурсної комісії, зокрема Карен Грінавей, Драго Кос, Повілас Малакаускас.