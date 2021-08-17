Кабмін оприлюднив постанову про зниження цін на електроенергію для споживачів менше 250 кВт-год на місяць
Кабінет міністрів оприлюднив постанову про зниження цін на електроенергію для побутових споживачів з 1 жовтня
Постанова Кабінету міністрів №859 від 11 серпня опублікована на Урядовому порталі.
Згідно з текстом документу, тариф для споживачів нижче 250 кВт-год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня. Для споживачів більше 250 кВт-год на місяць ціни залишаться на рівні 1,68 грн/кВт-год.
Зазначається, що нові тарифи на електроенергію для населення почнуть діяти з 1 жовтня.
Постанова також передбачає, що фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть діяти по 30 квітня 2022 року включно.
- Нагадаємо, Кабмін 11 серпня знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.
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