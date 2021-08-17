Кабмін оприлюднив постанову про зниження цін на електроенергію для споживачів менше 250 кВт-год на місяць

Постанова Кабінету міністрів №859 від 11 серпня опублікована на Урядовому порталі.



Згідно з текстом документу, тариф для споживачів нижче 250 кВт-год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня. Для споживачів більше 250 кВт-год на місяць ціни залишаться на рівні 1,68 грн/кВт-год.



Зазначається, що нові тарифи на електроенергію для населення почнуть діяти з 1 жовтня.



Постанова також передбачає, що фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть діяти по 30 квітня 2022 року включно.

Нагадаємо, Кабмін 11 серпня знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.