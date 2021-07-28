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Головна Економіка Кабмін пропонує підвищити штрафи посадовцям за порушення під час перевірок бізнесу

Кабмін пропонує підвищити штрафи посадовцям за порушення під час перевірок бізнесу

28 липня, 2021 середа
14:58
Економіка Кабмін

Кабінет міністрів схвалив декілька законопроєктів для перезавантаження системи перевірок бізнесу контролюючими органами

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадовців державного нагляду, яким пропонується збільшити штрафи за порушення під час проведення перевірок бізнесу з 850 до 4250 грн.

Крім того, уряд схвалив законопроєкт "Про основні засади державного нагляду (контролю)", який сприятиме зменшенню регуляторного навантаження на доброчесний бізнес та запровадженню додаткових інструментів забезпечення прав громадян.

За словами міністра економіки Олексія Любченка, цей документ дозволить переорієнтувати систему державного нагляду з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, підвищити прозорість перевірок й спростити взаємодію органів контролю та бізнесу.

Зокрема, законопроєкт пропонує запровадити добровільне страхування цивільної відповідальності діяльності підприємців; запровадити аудит діяльності компаній, як окремого функціоналу, що дозволяє підприємствам запобігти порушенню вимог законодавство; створити інститут громадських Рад з питань держнагляду при органах контролю, що дозволить підвищити об'єктивність та публічність розгляду скарг підприємців; цифровізувати процеси державного контролю; посилити відповідальність посадовців державного нагляду, а також удосконалити процедуру зупинки підприємств.

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Мінекономіки
бізнес
перевірки
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