Кабмін, РНБО та СБУ вивчать доцільність візового режиму для росіян
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про обмеження права на в'їзд на територію України громадян Російської Федерації, яка зібрала понад 25 тисяч підписів громадян України
Його відгук опубліковано на на сайті глави держави.
"Від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони", - нагадує Зеленський.
Серед таких заходів, зокрема, ініційоване в 2015 році зупинення дії окремих положень угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Росії, а також скасування можливості в'їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей молодше 14 років).
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Також Володимир Зеленський нагадав, що з 1 січня 2018 року Державна прикордонна служба України запровадила фіксацію біометричних даних іноземців, зокрема громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що передбачає, зокрема, сканування відбитків пальців.
На думку президента, запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу всіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів і можливих соціальних наслідків нововведень.
"З урахуванням викладеного я надіслав петицію прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олександру Данілову та главі Служби безпеки України Івану Баканову з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів", - ідеться у відповіді на петицію.
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