Кабмін спростив процедуру визнання осіб позбавленими волі внаслідок російської збройної агресії

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Відтепер особи, звільнені з російського полону, можуть отримувати грошову допомогу від держави без включення до списку СБУ, як було раніше.



"Раніше звільнені з полону громадяни могли отримати право на грошову допомогу від держави лише у разі включення до списку Служби безпеки України після звільнення. Уряд вилучив цю норму з порядку та спростив процедуру визнання осіб такими, що були позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.



Міжвідомча комісія зможе розглядати всі заяви, які надійдуть від осіб, звільнених із полону, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованих територіях ув'язнені майже півтисячі людей за виявлення проукраїнської позиції.