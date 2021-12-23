Кабмін спростив процедуру визнання осіб позбавленими волі внаслідок російської збройної агресії
Кабмін на своєму засіданні 23 грудня ухвалив постанову, якою вдосконалив порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення
Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відтепер особи, звільнені з російського полону, можуть отримувати грошову допомогу від держави без включення до списку СБУ, як було раніше.
"Раніше звільнені з полону громадяни могли отримати право на грошову допомогу від держави лише у разі включення до списку Служби безпеки України після звільнення. Уряд вилучив цю норму з порядку та спростив процедуру визнання осіб такими, що були позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
Міжвідомча комісія зможе розглядати всі заяви, які надійдуть від осіб, звільнених із полону, починаючи з 2014 року.
- Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованих територіях ув'язнені майже півтисячі людей за виявлення проукраїнської позиції.
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