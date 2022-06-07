Кабмін створив штаб для підготовки до опалювального сезону

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 червня.

"Уряд сьогодні створює штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Очолить його міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Завдання чіткі: збалансувати систему, провести ремонти, оперативно вирішувати всі проблеми, сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями. Залучаємо і представників місцевої влади, і теплопостачальників, і представників регулятора, і державний "Нафтогаз", – сказав Шмигаль.

За його словами, вже зроблено перші розрахунки, щоб зрозуміти, скільки Україні потрібно газу та вугілля, а також, які ремонтні роботи необхідно провести до опалювального сезону. Ремонтні плани й накопичення ресурсів до опалювального сезону стануть пріоритетними завданнями для Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад. Міністри щодва тижні мають звітувати щодо їх виконання.

Як зазначив прем'єр, збитки в енергетичній інфраструктурі й енергетиці України сягнули десятків мільярдів гривень. Російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень, сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ, сотні ліній електропередач і трансформаторних підстанцій.

"Щодо ситуації з газом. Завершили опалювальний сезон ми з 9 млрд кубів у наших газосховищах. Одразу почали закачування блакитного палива. Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубічних метрів газу. Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 млрд кубів. Споживання від 21 до 24 млрд кубів. Відповідно, частину газу будемо імпортувати", – додав Шмигаль, наголосивши, що є необхідні для цього потужності та домовленості з сусідами на Заході.

Попри непросту ситуацію з вугіллям та електроенергією (окупувано Запорізьку АЕС, Каховську гідроелектростанцію, три ТЕС, близько 40% об’єктів відновлювальної енергетики України, на частині станцій підвезення вугілля заблоковано), прем'єр запевнив, що уряд має намір на початок опалювального сезону довести обсяги вугілля на складах до щонайменше 2 млн тонн. Для цього розглядає альтернативні варіанти, які дозволили б забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу.

"Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити — близько 3 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону", – додав він.